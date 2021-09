Sabrosa: candidatura JÁ! apresentou listas para as eleições autárquicas

A candidatura JÁ!, liderada por António Araújo, apresentou no passado domingo publicamente as listas à Câmara Municipal e Juntas de Freguesia: Covas do Douro, Gouvinhas e Sabrosa.

No discurso de apresentação, António Araujo vincou a importância e urgência de se mudarem as politicas governamentais no município: “Com este movimento independente demos o primeiro sinal de mudança porque é mesmo disso que se trata, tempo de mudança, mudança no modelo de gestão autárquica e mudança na forma como encaramos estar e fazer política indo ao encontro das verdadeiras necessidades e anseios das populações. Uma mudança urgente e necessária para uma política verdadeiramente social.”

Para o novo desafio autárquico ,António Araújo frisa que a eleição do JÁ! se traduzirá numa mudança clara de políticas ao serviço das pessoas, e para o efeito como bandeira destaca como primeira prioridade, “lutar contra a desertificação do nosso concelho através de várias iniciativas como incentivos à natalidade, atração e fixação de pessoas e empresas e também através do apoio ao empreendedorismo.”

Por fim, mostrou a disponibilidade com que abraça este desafio: “Estou preparado e tenho experiência e conhecimentos para enfrentar com confiança este compromisso de ser Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, ao serviço das populações e das pessoas, neste concelho onde nasci, cresci e onde nasceram e crescem os meus filhos e onde pago os meus impostos. Serei um Presidente a tempo inteiro, não terei empresas para dirigir, estarei apenas e só focado no concelho e no trabalho árduo que existirá na defesa e bem-estar de todos com Determinação, com persistência e com firmeza!”, concluiu.