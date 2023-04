Sabrosa comemora a “Revolução dos Cravos”

No próximo dia 25 de abril, o município de Sabrosa, vai comemorar o 49.º aniversário da data que instaurou em Portugal a liberdade, com um conjunto de iniciativas alusivas a um marco tão importante na história de Portugal, a “Revolução dos Cravos”.

O 49.º Aniversário do “25 de Abril” tem início pelas 10H00 com uma sessão solene nos Paços do Município, onde se irá hastear a bandeira com a participação da Banda de Música de Sabrosa e dos Bombeiros Voluntários do concelho de Sabrosa. Pelas 10H15, e já no Auditório Municipal, segue-se a visita à exposição “Denegação por Anáfora Merencória – Memória da Resistência e da Reconquista da Liberdade e da Democracia” do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra.

Ainda no Auditório Municipal, acontece pelas 10H30, o momento das intervenções oficiais dos representantes da Assembleia Municipal, seguindo-se pelas 11H00 a Cerimónia de entrega de Medalhas de Mérito Municipal.

As comemorações em Sabrosa terminam com um momento musical pelas 12H00, interpretado pela Banda de Música de Sabrosa, e com um brinde comemorativo pelas 12H15.

A Câmara Municipal de Sabrosa convida toda a população a estar presente e a participar no evento de evocação do “25 de Abril”.

