Sabrosa comemorou o Dia da Família com atividades para toda a população concelhia

O Dia Internacional da Família foi, durante a manhã de ontem, 14 de maio, e o dia de hoje, 15 de maio, comemorado no município de Sabrosa com dois programas de atividades variadas, dirigidos para toda a população concelhia, de todas as gerações, dinamizados em vários contextos.

Durante a manhã de ontem, com a organização do CLDS 4G Sabrosa, foi dinamizado um programa para todas as famílias, que decorreu no BB King Parque. Pelas 09H15 a animação já estava garantida com uma atividade de aquecimento físico dinamizado pela Academia We Wonder, seguindo-se uma caminhada pela Rota Urbana de Magalhães, decorrendo em simultâneo uma aula de dança ao ar livre. Já no final da manhã, na presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e da Coordenadora do CLDS 4G Sabrosa, Filipa Mourão, decorreu a abertura do bolo comemorativo do Dia da Família e a realização do Workshop “Poupe com a Pitada do Pai”, dirigido por Rui Marques, onde se destacaram as técnicas de culinária e as provas gastronómicas.

Hoje, no Mercado dos Produtos Durienses, o dia foi dedicado às IPSS´S com várias atividades a acontecerem naquele espaço. Organizado pelo Município de Sabrosa em parceria com as IPSS´S locais e os parceiros da Rede Social concelhia, o “dia da família IPSS” iniciou com uma missa celebrativa. No final da eucaristia, a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa referiu perante todos os presentes que “é um orgulho ter aqui este evento para estas pessoas e estas entidades num dia tão especial como este”. Cumprimentando todos os séniores e crianças presentes, destacou ainda que “as IPSS´S abraçam causas com muito esforço e dedicação, e trabalhar nelas é uma missão. Muitas vezes são os agentes mais próximos dos seus utentes, e, por isso, deixo a minha gratidão e louvor a todos os que nelas trabalham. Até quanto for possível, a autarquia será sempre um vosso parceiro que vos acompanha e apoia nas dificuldades sentidas”.

De seguida decorreu um almoço convívio entre todos, com muita animação, e com a distribuição de lembranças alusivas ao dia feita pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Martinho Gonçalves, e pelo Vereador António Araújo.

A tarde continuou ao som da música de “Georges Canário”, com muita dança, pinturas faciais para os mais novos, pipocas, algodão doce e jogos populares, terminando o dia com a abertura do bolo comemorativo.

Desta forma, e com estas iniciativas, foi relevada a importância da família, da solidariedade entre gerações, do respeito e dos laços familiares.