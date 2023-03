Sabrosa: Eduardo Madeira é cabeça de cartaz do “Festival Rir Sem Bilhete”

O Festival Rir Sem Bilhete está de volta ao município de Sabrosa e tem “Eduardo Madeira” como cabeça de cartaz. Nesta 5ª edição sobem ainda ao palco Carlos Vidal e o espetáculo “Olha que Duas”- Revista à Portuguesa.

O espetáculo de Stand Up Comedy de Carlos Vidal marca o início da edição deste ano, no próximo dia 1 de abril. A 22 de julho, sobe ao palco a Revista à Portuguesa “Olha que Duas”, com Florbela Queiroz e Natalina José, duas atrizes conhecidas e reconhecidas nacionalmente e que trazem a Sabrosa um espetáculo com muito humor que, certamente, não deixará ninguém indiferente.

O famoso ator Eduardo Madeira fará rir todos os presentes, a 28 de outubro, neste que será o último espetáculo de 2023 do Festival Rir Sem Bilhete.

Todos os espetáculos serão realizados no Auditório Municipal de Sabrosa, pelas 21H00, com entrada gratuita.