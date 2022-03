Sabrosa: Embaixadora das Filipinas visitou hoje Sabrosa para reunião de trabalho

Uma comitiva liderada pela Embaixadora das Filipinas em Portugal, Celia Anna Feria, e que incluiu também o Presidente da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Viagem de Magalhães, José Marques, esteve presente ontem em Sabrosa onde reuniu com a Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, para delineação de futuros projetos conjuntos e estreitamento de laços entre a Vila de Sabrosa e as Filipinas, ligados desde há muito por Fernão Magalhães.

No fim da reunião, a comitiva visitou ainda a Exposição Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães.