Sabrosa: encerramento da Piscina Municipal até 9 de janeiro

O município de Sabrosa vem por este meio informar que, devido às recomendações das autoridades de Saúde e às novas medidas de contenção da pandemia da COVID-19, aprovadas pelo Governo, as Instalações das Piscinas Municipais Rosa Mota estarão encerradas de 27 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022.

A abertura e a retoma do normal funcionamento das atividades acontecerá no dia 10 de janeiro.