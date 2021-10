Sabrosa: executivo municipal iniciou périplo de reuniões com Juntas de Freguesia

O novo executivo municipal de Sabrosa, que iniciou funções recentemente e que é liderado por Helena Lapa, começou hoje um périplo de reuniões com os representantes das juntas de freguesia do concelho de Sabrosa com vista a auscultar as principais prioridades locais a serem vertidas no próximo Orçamento Municipal.

Este documento, que comporta importância estratégica para o desenvolvimento local e para fazer face às principais necessidades das populações, terá assim vertido as primeiras prioridades de cada uma das juntas de freguesia, sendo um documento de todos e para todos e que irá ao encontro das necessidades e expectativas de todas as freguesias.

No passado dia 25, o executivo municipal esteve reunido com as Juntas de Freguesia de Celeirós, Sabrosa e Souto Maior.

Fonte: CM Sabrosa