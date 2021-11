Sabrosa: exibição do filme documentário “Operário Amador”, pela Peripécia Teatro

Um documentário sobre certa origem do Teatro: Um grupo de operários têxteis decide, nos anos 70, formar uma companhia de teatro.Um Projeto com a marca PeriPlus – Viagens Criativas de Peripécia Teatro.

Esta será um filme que documenta a “viagem” de Sérgio Agostinho ao terreno humano que viu germinar a sua paixão pelo Teatro. Este terreno é formado pela memória do seu pai – Faria Martins – e por mais alguns operários têxteis que na década de 70 tiveram a ideia de fundar uma companhia de teatro em Joane: O Teatro Construção. Na década de 80 veio a ser uma referência, sobretudo devido ao Festival de Teatro Construção, um dos maiores festivais de Teatro da região norte, na época.

O Documentário aborda uma certa origem do Teatro, como refere Sérgio Agostinho:

“Onde está? Onde foi? Como foi? Como aconteceu o Teatro em mim? Não posso procurar a origem do teatro em mim, sem primeiro procurar a origem do Teatro do meu pai: O Faria Martins; a origem do Teatro do Chico Alves, do Domingos Carvalho, do Chico Lima, do Custódio Oliveira, do Xavier, da Romy, da Zira, da São das Ovelhas e outros que fizeram parte do “Teatro Construção” e acabaram por dar origem ao Teatro em mim. Para além de revisitar os espaços e falar com aqueles operários, vou falar com a minha mãe, ex-operária têxtil, e de novo ouvir com outros ouvidos as histórias que me lembro de viver em casa por causa dessa atividade paralela que não trazia rendimentos e tirava tempo e afeto. Quero conversar com o presidente da Riopele: A empresa que empregava massivamente a população de Joane. Quero lembrar-me de novo da minha Avó, Maria de Faria, que chorou à minha frente, olhos nos olhos, de desapontamento, quando lhe disse que ia para Lisboa para estudar Teatro.”