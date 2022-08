Sabrosa: inaugurada pavimentação e obras do acesso ao São Domingos

O Caminho de Acesso à Capela e Miradouro de São Domingos de Monte Coxo foi inaugurado a 4 de agosto, numa cerimónia que decorreu no dia em que se homenageia o próprio São Domingos, santo protetor dos animais.



Presentes na Cerimónia estiveram representantes dos órgãos autárquicos, Sr. º Vice-Presidente da Câmara, Martinho Gonçalves e Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal Maria de Fátima Fernandes, presidentes das Juntas de Freguesia de Covas do Douro e Gouvinhas e ainda representantes eclesiásticos, Padre António Areias e Óscar Mourão.

No momento da inauguração o Vice-presidente, Martinho Gonçalves salientou que “Num trabalho desenvolvido e apoiado por várias pessoas e entidades, foi possível, finalmente, colocar agora o acesso ao São Domingos mais acessível a todos, ajudando a alavancar também as suas magníficas potencialidades turísticas e permitindo apreciar as maravilhosas paisagens circundantes a que Miguel Toga chamou de Reino Maravilhoso”.

As obras de pavimentação, e outras complementares, do caminho de acesso à capela e miradouro de São Domingos de Monte Coxo, localizado na confluência das freguesias de Covas do Douro, Gouvinhas e Paços tiveram um investimento total de € 91.075.20 (noventa e um mil setenta e cinco euros e vinte cêntimos) C/IVA cofinanciado pela Direção-Geral das Autarquias Locais em 60%.

No final e em clima de festa, foi servido um Porto de Honra ao público e romeiros presentes ao som dos grupos de bombos e de concertinas que abrilhantaram este evento.