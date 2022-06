Sabrosa: Largo da Praça recebeu primeiro Mercado Local de Produtos da Terra de 2022

O primeiro Mercado Local de Produtos da Terra de 2022, promovido pelo Município de Sabrosa, aconteceu ontem no Largo da Praça, em Sabrosa, e juntou uma dezena de produtores locais para a venda de produtos frescos, hortícolas e frutícolas, vinho, azeite, ervas aromáticas e outros produtos de produção local.

Numa manhã calorosa, desde as 08H30, foram várias as pessoas que aderiram a esta iniciativa e passaram pelo local do evento, valorizando assim o seu propósito e dinamizando o escoamento dos produtos disponíveis.

O próximo Mercado Local de Produtos da Terra realiza-se no dia 26 de junho, a partir das 08H30, no Largo do Eirô, em São Martinho de Anta.

Para participar deve efetuar a sua inscrição até ao dia 21 de junho, sendo esta obrigatória e limitada às vagas existentes.

Inscrições através do e-mail: comunicacao@cm-sabrosa.pt ou através do contacto telefónico: 259 937 120.