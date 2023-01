Sabrosa: medida de Incentivo à Natalidade novamente reforçada em 2023

A Medida de Incentivo à Natalidade, implementada pelo município de Sabrosa desde 2018, foi novamente reforçada para o ano de 2023 e o valor é agora de 2.000€ por cada nascimento/adoção ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2023.

Este incentivo, que sofreu a sua primeira alteração no ano de 2022 e se traduziu à data num aumento de 500€, face ao valor dos anos transatos, passando de 1.000€ para 1.500€ sempre que ocorra o nascimento ou adoção de uma criança no concelho, foi agora reforçada, sendo que, as famílias passarão a receber um subsídio de prestação única no valor de 2.000 €.

“É de referir que este reforço surge com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes, apoiando desta forma as famílias e fomentando o incentivo à criação das mesmas enquanto pilares fundamentais da nossa sociedade. Pretende-se um aumento da natalidade no nosso concelho e consequentemente a fixação das famílias no nosso território, valorizando desta forma as condições proporcionadas às nossas gentes”, informou a autarquia.

As candidaturas devem ser feitas, exclusivamente, em regime presencial no Gabinete de Ação Social do município. Conheça o regulamento e as condições de candidatura no sítio da Câmara na Internet ou, presencialmente, no Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Sabrosa.