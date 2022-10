Sabrosa: obras em Celeirós do Douro decorrem a bom ritmo

Já estão a decorrer as obras relativas à criação de infraestruturas de água pluviais, eletricidade e telecomunicações em Celeirós do Douro, prevendo-se a sua conclusão até ao final do presente ano.

Devido a esta intervenção, o normal funcionamento do trânsito nesta localidade está condicionado.

A autarquia agradece a compreensão de todos por qualquer transtorno causado.