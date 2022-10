Sabrosa: obras na Rua do Rapa em São Martinho de Anta já arrancaram

As obras de melhoramento na Rua do Rapa, em São Martinho de Anta, que estão incluídas no projeto de Regeneração Urbana do Centro da Vila de São Martinho de Anta, já começaram.

O projeto desta intervenção prevê a regularização do perfil do arruamento; a delimitação de uma pequena praça, no cruzamento do arruamento com a Avenida da Senhora da Azinheira, com uma fonte, com cunho do Estado Novo, entretanto desativada, à qual será restabelecida a função, e são introduzidas espécies vegetais e arbóreas de enquadramento; prevê ainda a dissimulação de cablagens, que passam a estar ocultas no subsolo; introduz novas luminárias, contextualizadas à escala e características do aglomerado, bem como mobiliário urbano necessário à fruição do espaço público, assim como a construção da rede de águas pluviais.

Com duração prevista de 180 dias, esta obra vai permitir a melhoria deste espaço urbano através de um ambiente mais cuidado e com uma imagem global uniforme, assumindo particular importância na coesão do tecido urbano da vila, dado que, sendo esta rua transversal ao arruamento do Teixo, que também sofreu obras de melhoramento em 2019, em conjunto com as demais áreas já intervencionadas, rua do Teixo, já citada, rua de Fundo do Povo e parte da rua das Quintães, configuram o traçado mais antigo daquele aglomerado.

O investimento total previsto é de € 116 900 (cento e dezasseis mil e novecentos euros).