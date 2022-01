Sabrosa: obras no acesso à Capela e Miradouro de São Domingos começam brevemente

As obras de pavimentação, e outras complementares, do caminho de acesso à capela e miradouro de São Domingos de Monte Coxo, localizado na confluência das freguesias de Covas do Douro, Gouvinhas e Paços, vão começar brevemente.

O caminho que irá ser pavimentado, que neste momento necessita dessa intervenção e de obras complementares, encontra-se em terra batida, tem um declive bastante acentuado, uma diferença de cotas entre o início e o fim do troço de 92.45m, e uma inclinação média aproximada de 12%, sendo fatores que dificultam o acesso à capela e ao espaço envolvente.

Com esta intervenção, este local, que é um dos locais mais icónicos do concelho de Sabrosa, ficará agora mais acessível a todos, alavancando também as suas magníficas potencialidades turísticas e permitindo apreciar as maravilhosas paisagens circundantes a que Miguel Toga chamou de Reino Maravilhoso.

O investimento total previsto é de € 91.075,20 (noventa e um mil setenta e cinco euros e vinte cêntimos) C/IVA, de acordo com o projeto desenvolvido no processo de candidatura, que obteve um parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e que é cofinanciado pela Direção-Geral das Autarquias Locais em 60%.