Sabrosa: projeto “APOIAR PARA INCLUIR” premiado pelo Programa de Desenvolvimento Local MENIN

Projeto “APOIAR PARA INCLUIR” promovido pelo Centro Humanitário de Sabrosa da Cruz Vermelha, numa parceria com a Rede Social do Município de Sabrosa, foi um dos projetos premiados pelo Programa de Desenvolvimento Local MENIN, no âmbito da responsabilidade social da empresa Menin Douro Estates.

O projeto pretende ser uma resposta social de apoio a indivíduos em situação de incapacidade e/ou dependência, temporária ou permanente, que pertençam a agregados familiares em situação de fragilidade, residentes no concelho de Sabrosa.

Pretende-se dinamizar um Banco de Tecnologias de Apoio, equipado com produtos como camas articuladas, cadeirões, cadeiras de rodas e outros, a disponibilizar a quem deles necessitar, por forma a diminuir as desvantagens resultantes da deficiência e/ou incapacidade e assim aliviar ou neutralizar as limitações das atividades diárias e as restrições a uma plena participação social, sendo ainda uma mais valia para os prestadores dos cuidados (cuidadores formais e informais).

A cerimónia de divulgação dos projetos premiados decorreu no passado dia 11 de abril, no Museu do Douro, e contou com a presença e intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, no momento Talk “Douro: Desenvolvimento local e retenção de talento no interior”.

Estiveram ainda representadas Instituições do Município que também apresentaram candidaturas, bem como o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Martinho Gonçalves.

GC CM de Sabrosa