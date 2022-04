Sabrosa recebeu abertura da 12.ª Edição da Mostra de Teatro do Douro

No passado sábado, dia 23 de abril, Sabrosa recebeu a abertura da XII Edição da Mostra de Teatro do Douro, da Associação Vale d’Ouro, depois do festival ter sido suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia da Covid-19.

A edição deste ano abriu com a estreia nacional de “Haja Luz”, apresentada pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense (Vila Real), no Auditório Municipal de Sabrosa.

“Haja Luz” é uma comédia que retrata as tradições, as crenças, as superstições dos meados do Século XX da pacata aldeia de Lordelo e lembra as dificuldades dos habitantes nessa época, mas, ao mesmo tempo, mostra também, como viviam alegremente o seu dia a dia, e prova disso, é o último enredo da peça que conta a história de como a sua população espera ansiosamente pela chegada da luz elétrica.

Helena Lapa, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, esteve presente no evento, e, no momento, deixou elogios à companhia de teatro presente e à Organização do Festival, agradecendo por, mais uma vez, a Mostra de teatro do Douro passar por Sabrosa e ter aqui a abertura de mais uma edição, garantindo também que “o Município de Sabrosa tudo fará para apoiar eventos desta natureza, estando as portas deste auditório sempre abertas para acolher o teatro Amador”.

O presidente da direção da associação, Luís Almeida, afirmou que “esta foi uma das edições mais difíceis de preparar”, mostrando-se, no entanto, muito satisfeito por o Festival ser de novo uma realidade.

No âmbito desta edição está ainda programada a apresentação de mais seis espetáculos, em Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio, Carrazeda de Ansiães, Pinhão, Alijó e Peso da Régua, onde a comédia continuará a “dominar o estilo deste festival”.

GC CM de Sabrosa