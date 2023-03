Sabrosa recebeu o I Seminário “Rio Douro – Refletir Riscos, Promover Desenvolvimento”

Realizou-se no passado dia 4 de março, no Auditório Municipal de Sabrosa, o I Seminário “Rio Douro – Refletir Riscos, Promover Desenvolvimento”, dedicado ao debate de temáticas sobre o Rio Douro, que contou com a participação de várias entidades relevantes neste contexto.

Nesta que foi a primeira iniciativa do género, e uma das pioneiras neste âmbito em todo o território tocado pelo Rio Douro, o município de Sabrosa reuniu especialistas, técnicos e altos dirigentes para discutir assuntos como os desafios que este enfrenta, bem como oportunidades de promover o turismo da região.

A sessão de abertura contou com a intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, do Comandante Regional do Norte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Tenente-Coronel Carlos Alves, em representação de sua excelência o Ministro da Administração Interna.

Na sua intervenção, a presidente da Câmara Municipal deixou votos de que “neste dia que agora começamos e que será profícuo no identificar de desafios e oportunidades do Douro, em suscitar perguntas, encontrar respostas e delinear estratégias de desenvolvimento integrado da região e do seu turismo, fazendo um diagnóstico de riscos e de segurança ao território e ao rio, sejamos, todos, no final do mesmo, capazes de levarmos de volta ás nossas competências quotidianas um plano de trabalho e necessidades valorizando as conclusões que aqui hoje se vão encontrar, para dotar e alavancar o nosso Douro de todas as competências e potencialidades que ele possui.”

A sessão de abertura contou ainda com a intervenção do Presidente da CCDR-Norte, António Cunha, que abordou o tema da Estratégia de Desenvolvimento Integrado na Região do Douro.

Este primeiro seminário foi constituído por três painéis com diferentes temáticas.

O primeiro painel “Douro – Diagnóstico de Riscos”, composto por três palestrantes, Frederico Martins, Chefe da Divisão de Planeamento e Controlo da Navegação da Via Navegável do Douro, pertencente à Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo,S.A. (APDL); Carlos Bateira da Universidade do Porto e Rui Ribeiro, Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), e pelo moderador Álvaro Ribeiro, Presidente dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca e ex-Comandante Distrital de Vila Real; onde foram abordados assuntos como a navegabilidade do rio, movimentos de vertente e mobilidade rodoviária.

O segundo painel “Turismo no Douro – Desafios e Oportunidades” foi composto por dois palestrantes, Susana Ribeiro, Diretora Geral da Agência de Promoção Externa e Alberto Tapada, Presidente da Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR). Para moderar este painel contamos com Luís Mendonça, Diretor da Rádio Universidade de Vila Real e Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão.

O terceiro e último painel “Resposta ao Socorro, Fator de Desenvolvimento” foi formado por Eduardo Correia, Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP); Coronel João Brito, Comandante do Comando Territorial da GNR de Vila Real; Capitão de Fragata, Rui Serrano da Paz, da Capitania do Douro do Porto e Miguel Fonseca, Comandante Sub-Regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Para moderar este painel foi convidado mais uma vez Álvaro Ribeiro.

O Seminário encerrou com a intervenção do Vereador da Câmara Municipal, António Araújo, responsável pelo pelouro da Segurança e Proteção Civil, que agradeceu a participação de todos, congratulando também todos os palestrantes e moderadores pela sua colaboração, estudo, conhecimento e empenho na abordagem dos temas propostos, pois sem o seu contributo este seminário não teria a importância e impacto alcançados.

Ainda na sua intervenção referiu que “este Seminário, sendo uma oportunidade valiosa para promover o debate construtivo e a partilha de conhecimentos foi, também, uma verdadeira oportunidade para a discussão de temas relevantes e a partilha de conhecimentos, com o objetivo de promover um desenvolvimento justo, sustentável e integrado desta região visando o bem-estar de todos os cidadãos, residentes ou visitantes” deixando desde logo o convite a todos os presentes para o segundo seminário que se realizará no próximo ano.

Este seminário foi organizado pelo município de Sabrosa, em colaboração com o Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC).

