Sabrosa: recenseadores dos Censos 2021 testados à Covid-19

Os testes rápidos à Covid-19 efetuados a todos os recenseadores dos Censos 2021 do concelho de Sabrosa, assegurados pela Câmara Municipal, como forma de despiste e prevenção de contágios, tiveram todos resultado negativo.

A medida, colocada em prática pela Câmara Municipal de Sabrosa, centrada no respeito às normas de segurança estabelecidas pela DGS, visou conceder proteção aos responsáveis pela distribuição dos Censos, bem como evitar que estes sejam portadores do vírus e coloquem em causa a seguridade dos cidadãos.

De referir que a distribuição das cartas com os códigos necessários à reposta aos Censos 2021 teve início no passado dia 5 de abril, por via telefónica ou internet. A fase de resposta começa no dia 19 de abril.