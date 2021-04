Sabrosa: regeneração urbana do Bairro Maria de Fátima está concluída

Os trabalhos de regeneração urbana do Bairro Maria de Fátima, em Sabrosa, já se encontram concluídos, fazendo com que uma das zonas mais movimentadas da vila esteja agora dotada de melhorias nas suas condições de acessibilidade, mobilidade e ambiente urbano.

Com a uniformização do desenho e imagem dos arruamentos que compõem aquele aglomerado, e com as alterações estabelecidas, esta zona vê-se agora dotada de uma via mais larga, com mais lugares de estacionamento e de condições de segurança para o acesso ao Centro Escolar Fernão de Magalhães. Esta foi, aliás, uma das principais preocupações na execução destes trabalhos, que pretenderam agilizar e dotar de segurança a entrada e saída dos alunos desta escola.

Com esta intervenção foi ainda atualizada a rede de águas pluviais e a rede de eletricidade, para além de melhorados os arranjos exteriores, com a colocação de floreiras e plantas de cheiro.

Esta obra assume também particular importância na coesão do tecido urbano, dado que, em conjunto com outras ruas já intervencionadas no âmbito da reabilitação urbana, configuram a malha urbana mais antiga daquele aglomerado. De forma a recorrer à mesma “linguagem” de materiais decorrentes dos arruamentos adjacentes a esta, a rua da Borralheda e rua da Fontela, os trabalhos foram executados em cubo e guias de granito.

Com esta requalificação, fica assim melhorada a imagem urbana de Sabrosa, promovendo a dinâmica económica e social.

Esta intervenção teve um custo total de 330 657,32 €, com uma contribuição do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER de 85%.