Sabrosa Summer Fest encerrou ao som dos Anjos

O encerramento da edição de 2022 do festival Sabrosa Summer Fest foi protagonizado pelos Anjos com um grandioso concerto que encheu o parque BB King de cor, ritmo e milhares de pessoas.

Com uma carreira de mais de 20 anos, a dupla de irmãos Anjos, um fenómeno de popularidade nacional continua a surpreender. No passado dia 9 de setembro, subiram ao palco com a Tour VOA e levaram a multidão presente no parque BB King a viajar num mundo de emoções com as canções de sempre.

Neste concerto apresentaram uma retrospetiva dos seus êxitos, onde não faltaram temas como “Perdoa”, “Ficarei” ou “Quero Voltar”, sem esquecer, no entanto, os mais recentes “Tempo”, “Voa” e “Frágil”.

No final, Helena Lapa, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, referiu que dois anos após a pandemia foi finalmente possível realizar uma nova edição deste festival, agradecendo a presença de todos os sabrosenses e de todos os visitantes ao nosso concelho. De forma simbólica presenteou ainda os artistas Nélson e Sérgio Rosado com vinho de Fernão de Magalhães, tão característico da nossa região.

Esta edição do Sabrosa Summer Fest organizada pelo município de Sabrosa, de caracter gratuito, iniciou em agosto e contou com cinco espetáculos.

GC CM