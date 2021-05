Aconteceu no passado fim de semana, em Sabrosa, pela primeira vez no ano de 2021, uma nova sessão do Mercado Local de Produtos da Terra.

Numa manhã solarenga e convidativa para a realização deste evento, vários foram os populares que acorreram ao Largo da Praça para usufruírem das ofertas que os 12 produtores presentes disponibilizaram para venda.

No próximo domingo, 30 de maio, o Mercado Local de Produtos da Terra volta a São Martinho de Anta, ao Largo do Eirô, das 08h30 às 12h00.