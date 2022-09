Sabrosenses solidários com as vítimas do incêndio urbano

A solidariedade do público presente encheu ontem o auditório municipal no evento Cultural Solidário a favor das vítimas do Incêndio Urbano em Sabrosa, que deflagrou no passado dia 17 de agosto e que consumiu duas habitações, ficando uma terceira parcialmente destruída.



No evento não faltou magia, com a participação de Rubén Félix; teatro, com duas peças elaboradas pela Associação Desportiva e Cultural Sabro; poesia, declamada por crianças; fado e muita dança, com “Os amigos da dança”.

A população que se deslocou ao auditório municipal na entrada deu o seu contributo, sem valores fixos, e o valor apurado no final foi de mil novecentos e trinta e três euros, a favor das vítimas do incêndio Urbano em Sabrosa.

A Associação Desportiva e Cultural Sabro irá também elaborar uma barraca solidária no Mercado Tradicional a decorrer nos próximos dias 10 e 11 de setembro no Largo da Praça e todo o valor angariado reverterá para esta causa.

O município de Sabrosa agradece a todos aqueles que contribuíram e demonstraram que o concelho é feito de gente solidária e sensível a este tipo de causas.

O evento foi organizado pela Associação Desportiva e Cultural Sabro com o apoio do município de Sabrosa.

GC CM Sabrosa