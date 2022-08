Saiba o que vai poder ver e ouvir na “Romaria de Portugal”

Durante a próxima edição das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios vai haver muito para ver e ouvir!

Em termos musicais, sobem ao palco artistas nacionais bem conhecidos do grande público, como os Calema que atuam no dia da abertura oficial das festas da cidade, a 25 de agosto, na Av. Dr. Alfredo de Sousa. A 29 de agosto é a vez dos Quatro e Meia subirem ao mesmo palco. Carolina Deslandes atua a 3 de setembro e no dia seguinte é a vez de José Cid. Os Sons do Minho estarão em Lamego no dia de encerramento.

O programa está ainda recheado de eventos culturais organizados por entidades locais como o Zigurfest que conta com diversas espetáculos, o festival Folk, uma organização do Rancho Regional de Fafel, e a Festa da Rádio Douro Nacional. O cartaz musical conta ainda com o Concerto Mater Dei pela Banda Filarmónica de Magueija e o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, com a atuação da Banda Filarmónica de Lalim.

A Concentração Motard à Romaria de Nossa Senhora dos Remédios, nos dias 26, 27 e 28 de agosto e o torneio Kinder Beach Voleibol prometem bons momentos de convívio.

Como pode ver, a partir de 25 de agosto e até 9 de setembro, Lamego vai estar mais uma vez em festa! O ponto alto dos festejos volta a ser a Majestosa Procissão de Triunfo, na qual os andores são puxados por juntas de bois. Lamego é mesmo o único local do mundo católico onde a imagem da Virgem é transportada por animais. Para assistir na tarde de 8 de setembro!

Destaque ainda para a “Grandiosa Marcha Luminosa”, a 6 de setembro, e para a “Batalha das Flores”, no dia seguinte, bem como para a iluminação das principais ruas e avenidas da cidade e para o deslumbrante fogo de artifício que prometem emprestar um brilho muito especial a estes festejos.

GC CM Lamego