Sala cheia nas comemorações dos 80 anos de Adriano de Correia Oliveira, em Vila Real

Na passada quarta-feira, 19 de abril, a Direcção da Organização Regional de Vila Real do PCP (DORVIR) realizou em Vila Real uma sessão evocativa no âmbito das comemorações dos 80 anos do cantor de intervenção Adriano Correia de Oliveira, em parceria com o Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira.

O auditório da Escola Secundária de S. Pedro esteve cheio, contando com um grande número de estudantes e também com a presença de Jorge Guedes, presidente do Centro Artístico Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira, Paulo Vaz de Carvalho, que acompanhou Adriano em inúmeros concertos e seu amigo pessoal, bem como Manuel Pires da Rocha, professor e músico da Brigada Victor Jara e Frederico Neves, membro da DORVIR.

Frederico Neves falou sobre Adriano, dizendo que o músico português se destacou como figura importante na música de intervenção durante o período da ditadura em Portugal, foi membro do Partido Comunista Português (PCP) desde a década de 1960, e a sua música refletia as suas convicções políticas. Tornou-se um símbolo da resistência e da luta pela liberdade e o seu último concerto foi em Mondim de Basto, acompanhado pela guitarra do Paulo Vaz de Carvalho.

Durante o decorrer da sessão, Jorge Guedes afirmou como “é importante continuar a luta do Adriano”, ele que era uma das vozes mais ativas da luta estudantil em Portugal. No mesmo sentido usou da palavra Paulo Vaz de Carvalho, afirmando a necessidade de não ter ilusões sobre alguma suposta irreversibilidade das conquistas de Abril, pelo que há que continuar a defender os seus valores.

Manuel Pires da Rocha prestou a sua homenagem, valorizando a riqueza do trabalho do cantor e ainda lembrou as gerações mais jovens presentes na iniciativa, que “no tempo do Adriano” não havia liberdade de expressão, escola pública, igualdade entre homens e mulheres, apoios sociais e muitos outros direitos que os jovens de hoje dão por adquiridos.

A iniciativa terminou com um momento musical inspirado na obra de Adriano Correia de Oliveira, interpretado por Manuel Pires da Rocha no violino e Paulo Vaz de Carvalho na guitarra.

Frederico Neves afirma que foi uma excelente iniciativa, em que foi notória a sensibilização dos presentes, dizendo que “as pessoas que aqui estiveram foram umas privilegiadas“.