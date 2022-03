Salto representa Vila Real no Festival Diocesano da Canção Juvenil

“Levanta-te” foi o lema do Festival Diocesano da Canção Juvenil, que decorreu no passado sábado no Teatro Municipal de Vila Real, iniciando este evento com a participação das Irmãs Maria Amélia e Salomé juntamente com o Rui Pinto, rostos do projeto “Mendigo de Deus”, onde a oração foi feita através da música, refletindo e orando por todos.

Com a participação de 4 canções, representadas por Grupos de Jovens de Salto ”Ad Saltum” com a canção “Levanta-te! Leva a Pressa do Amor”, Cadaval e Lavandeira com a canção “Não Desistas de Deus”, Campeã com a canção “Mãe, Leva(nta-se) a Vida” e Andrães com a canção “Levanta-te e Anda” levando a música até à comunidade presente, como um instrumento de evangelização, e um bom ambiente de convívio e comunhão entre jovens como expressão da fé cristã.

O júri do evento foi presidido pelo Padre Patrício Ramos e composto por mais quatro elementos: Dra. Mafalda Vaz de Carvalho, Alexandre Fraguito, Cristina Fernandes e Daniela Vieira, que decidiu como canção vencedora “Levanta-te! Leva a Pressa do Amor”, do Grupo de Jovens de Salto “Ad Saltum”, grupo este que ganha pela segunda vez consecutiva e nos representou no Festival Nacional em 2019. Em segundo lugar ficou o Grupo de Jovens do Cadaval e Levandeira com a canção “Não desistas de Deus”.

A canção vencedora vai representar a Diocese de Vila Real no Festival Nacional da Canção Mensagem 2022, dias 7 e 8 de maio, em Aveiro.

Estiveram ainda presentes entidades como o nosso Bispo D. António Augusto Azevedo, Pe. Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, e a Dr.ª Mara Minhava em representação da Câmara Municipal de Vila Real

O Departamento da Pastoral da Juventude, Universidade e Vocações agradece a presença de todos e de todo o apoio para esta atividade, foi um evento de reencontros, da retoma ao presencial e de nos Levantarmos e seguirmos juntos na nossa caminhada para a JMJ Lisboa 2023.

Sara Monteiro