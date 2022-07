Santa Casa da Misericórdia de Alijó e a Associação São Tiago de Vila Chã contempladas no âmbito do PARES

O Município de Alijó felicita a Santa Casa da Misericórdia de Alijó e a Associação São Tiago de Vila Chã, que assinaram hoje os Contratos de Comparticipação Financeira no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3.ª Geração (PARES 3.0). A cerimónia decorreu, em Vila Real, na presença da Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

A Santa Casa da Misericórdia de Alijó foi contemplada com 542.880 euros para obras de intervenção nas respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Já a Associação São Tiago de Vila Chã foi contemplada com 84.945 euros para as respostas de SAD e Centro de Dia.

No total das duas entidades do nosso Concelho, serão intervencionados 10 lugares. No distrito de Vila Real foram aprovadas 16 candidaturas, duas das quais no Concelho de Alijó.