Santa Marta: aberto concurso para concessão das piscinas municipais

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião informou que se encontra aberto o concurso para a concessão e exploração do Bar das Piscinas Municipais.

A concessão e exploração será para o período de 8 de julho a 15 de setembro sendo o preço base para licitação de 500 euros.

As propostas para o concurso deverão ser entregues até às 17:00 do dia 15 de junho de 2021 no Gabinete de Atendimento ao Munícipe.

Para mais informações consulte o edital em https://www.cm-smpenaguiao.pt/wp-content/uploads/2021/01/Edital-N%C2%BA-32-2021.pdf