Santa Marta: assinatura do contrato da empreitada de pavimentação de arruamentos

O contrato da empreitada de pavimentação de arruamentos em vários locais do Concelho de Santa Marta de Penaguião foi assinado no dia de ontem, 5 de abril de 2021, entre a Câmara Municipal penaguiense e a empresa Francisco Pereira Marinho& S.A, num investimento total de 677.486,95 euros, com prazo de adjudicação de 154 dias.

A assinatura do contrato contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Machado, da Vice-Presidente da Câmara, Dra. Sílvia Silva e do Dr. Carlos Duarte Aguiar Marinho na qualidade de Vice-Presidente do Conselho da Administração da citada empresa.

A presente empreitada visa requalificar a rede viária estruturante do concelho, por forma a garantir bons níveis de serviço dos eixos viários, contribuindo para a melhoria da circulação ao nível da capacidade/fluidez, rapidez e segurança.