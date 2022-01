Santa Marta de Penaguião: 42 mil euros em bolsas de estudo para apoiar estudantes

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião abriu, no dia 19 de janeiro e até ao próximo dia 21 de fevereiro, o prazo para apresentação de candidaturas a bolsas de estudo para os alunos do concelho a frequentar o Ensino Superior, referente ao ano letivo 2021/2022.A proposta do Executivo Municipal para a atribuição de 70 bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior, 12 bolsas para alunos bombeiros e 2 bolsas para alunos descendentes em 1º grau de bombeiros, no valor de 500 euros cada, foi aprovada na última reunião de câmara de 18 de janeiro.

Um investimento na educação e na ação social de 42 mil euros que vem no seguimento da aposta do Município na educação e na formação dos jovens. “Sempre foi uma prioridade deste executivo apoiar os estudantes penaguienses oriundos de famílias economicamente carenciadas na continuação dos seus estudos”, reforça o autarca local, Luís Machado.

Os interessados devem consultar o aviso de abertura das candidaturas, regulamento e o respetivo formulário de candidatura na página website do município em:

https://www.cm-smpenaguiao.pt/agenda/bolsas-de-estudo-20212022/