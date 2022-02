Santa Marta de Penaguião: ação de repovoamento de trutas do rio Aguilhão

A Associação de Caça e Pesca de Penaguião (ACPP), promoveu, no passado dia 18 de fevereiro, mais uma ação de repovoamento de truta fário na concessão de pesca desportiva no rio Aguilhão.

Esta iniciativa, à semelhança de outras já realizadas pela ACPP, visa reabilitar com espécies indígenas o potencial piscícola das águas interiores, ou seja, promover uma eficiente conservação da natureza tentando, ao mesmo tempo, inverter da tendência de desertificação humana nos territórios do interior norte do país, como é o caso do Município de Santa Marta de Penaguião.

Esta ação contou, também, com a presença da direção regional Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que tem a exclusividade na produção e transporte desta espécie piscícola.