Santa Marta de Penaguião: alunos plantam árvores no recinto escolar

De acordo com o Programa ECO-ESCOLAS, e tendo em conta os dias comemorativos desta semana de ambiente, o Executivo Municipal penaguiense dirigiu-se à Escola Básica 2,3 para a plantação de espécies arbustivas e arbóreas juntamente com os alunos e professores.

As espécies, adquiridas pela autarquia municipal, foram plantadas no recinto escolar e serão de agora em diante cuidadas pelos alunos envolvidos.

Para além disso, as 3 melhores representações de árvores, feitas em material reutilizável, foram brindadas com a oferta de prémios pelas mãos do executivo municipal.