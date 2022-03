Santa Marta de Penaguião assinalou dia da Mulher com homenagem às vítimas da guerra

Dia 8 de março foi dia de homenagear, valorizar, mimar e fazer memória.

O primeiro e grande reconhecimento foi para as cuidadoras informais do concelho de Santa Marta de Penaguião, a quem foi entregue em mãos, por um elemento do executivo e o respetivo presidente de junta, um mimo. Entre muitas reações fica o registo do agradecimento a quem cuida, a quem dedica grande parte da sua vida a terceiros.

Já as colaboradoras do Município receberam pela mão do colaborador mais antigo da câmara, António Carlos da Silva Pereira, uma flor. Nas escolas, colaboradoras e docentes, foram presenteadas com a mesma flor, mas desta feita pela mão dos próprios alunos.

O dia 8 de Março de 2022, Dia Internacional da Mulher, em Santa Marta de Penaguião ficou ainda marcado pela homenagem às Mulheres Ucranianas vítimas destes tempos de guerra.

Homens e Mulheres ergueram na praça do município a bandeira ucraniana, ostentando solidariamente ao peito um laço azul e amarelo. Ao laço juntaram-se roupas da mesma cor e o mesmo sentimento.

Tal como as mulheres, o dia foi grande, abrangente, inclusivo e intenso.