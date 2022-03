Santa Marta de Penaguião assinala mês do teatro com regresso dos alunos ao auditório municipal

No âmbito do mês do teatro, o Município de Santa Marta de Penaguião proporcionou um regresso ao auditório municipal aos alunos do Agrupamento de Escolas depois destes tempos de pandemia.

O espetáculo “Diabos e Diabritos num saco de mafarrico” de Alexandre Parafita e o “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente foram levados à cena pela companhia Filandorra, Teatro do Nordeste.

Um regresso à casa da cultura penaguiense que encantou todos os presentes, alunos e professores.

GC CM de Santa Marta de Penaguião