Santa Marta de Penaguião associa-se à Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação

O Município de Santa Marta de Penaguião associou-se à Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação, promovida pela EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza. A Presidente da Mesa do Conselho Geral da EAPN, Dra. Ana Paula Pinto, e a Técnica responsável do Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN Portugal, Dra. Catarina Oliveira, foram recebidas no dia de hoje, 10 de novembro, pelo executivo municipal penaguiense tendo feito a entrega simbólica da “primeira pedra” para a construção e implementação de respostas mais eficazes e eficientes no acesso a uma habitação digna.

O autarca local, Dr. Luís Machado, agradeceu o esforço desenvolvido pela EAPN e salientou todo o trabalho da autarquia desenvolvido ao longo dos anos no que respeita a apoios na habitação para melhorar as condições habitacionais no concelho.De salientar que a EAPN Portugal é uma organização não governamental que, desde 1991, contribui para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva.

GC da CM de Santa Marta de Penaguião