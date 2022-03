Santa Marta de Penaguião: avança construção da Casa Mortuária de Paradela do Monte

Foi assinado no passado dia 4 de março, o auto de consignação da empreitada “Construção da Casa Mortuária de Paradela do Monte”, entre a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião e a empresa ENGISUN, Lda, um investimento de 163.411,69 € (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e onze euros e sessenta e nove cêntimos) e com um prazo de execução de 365 dias.

O auto de consignação contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Machado e do Eng.º João Pedro Mesquita Braz em representação da empresa ENGISUN, Lda. Estão assim criadas as condições para dar início à obra de construção da Casa Mortuária há muito desejada pela população de Paradela do Monte e que vem assim proporcionar aos residentes maior dignidade e recolhimento no adeus aos seus familiares.