Santa Marta de Penaguião: construção do Espaço Douro do Frei João de Mansilha

Foi assinado no passado dia 4 de março, o auto de consignação da Empreitada “Espaço Douro do Frei João de Mansilha – Ligação de História”, entre a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião e a empresa RBT-CONSTRUÇÃO, S.A, um investimento de 637.765,51€ (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 365 dias.

O auto de consignação contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Luís Machado e do Manuel António Barbosa Vieira em representação da empresa RBT-CONSTRUÇÃO, S.A.

Estão assim criadas as condições para dar início à obra que irá promover a história do Frei João de Mansilha, mentor e criador da Região Demarcada do Douro, que contará com um espólio de informação aos visitantes sobre a personagem de inigualável importância para a promoção da marca SANTA MARTA e do seu território no âmbito do turismo de excelência.