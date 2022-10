Santa Marta de Penaguião: Carta Educativa discutida no Conselho Municipal de Educação

Teve lugar no dia 13 de outubro, nos Paços do Concelho, mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação, sendo o primeiro ponto da ordem do dia a apresentação da equipa e da metodologia respeitante à elaboração da nova Carta Educativa – 2ª geração, prevista no Decreto-Lei nº 21/2019.

Fizeram-se, ainda, algumas considerações pertinentes acerca do arranque do ano letivo de 2022/2023, ficando o sentimento de dever cumprido e de congratulação geral pelo trabalho realizado pelo Agrupamento de Escolas, em colaboração com o Município de Santa Marta de Penaguião e as restantes entidades e serviços parceiros.

A presidir a reunião esteve a Sra. Vice-Presidente e Vereadora da Educação do Município de Santa Marta de Penaguião, Sílvia Silva, tendo estado presentes vários elementos de entidades/serviços fulcrais na área da educação do concelho.

No final, ficou o comprometimento de todos os presentes para que o sucesso escolar e a felicidade dos nossos alunos seja sempre uma prioridade.