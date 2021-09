No seguimento da comemoração do Dia da Ecologia em Santa Marta de Penaguião, os voluntários fizeram a observação e manutenção de uma parte do trilho do Caminho Interior Português de Santiago.

“Leve muitas fotografias, deixe apenas pegadas” foi o mote destes jovens que recolheram lixo durante o percurso, e onde também foi possível observar várias espécies de fauna e flora.