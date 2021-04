Santa Marta de Penaguião comemorou Dia Mundial da Dança

Hoje comemora-se o Dia Mundial da Dança. Neste sentido, a Equipa do PIICIE do Município de Santa Marta de Penaguião levou a cabo uma iniciativa com os alunos de todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião.

Uma dança animada e simples, que contagia qualquer um. Esta foi a forma que a equipa encontrou para contribuir para a felicidade e boa disposição dos alunos e mostrar que mesmo em tempos de pandemia é possível fazê-los sorrir. Porque queremos que estes dias após o confinamento sejam de alegria e que possamos, de certa forma, diminuir os efeitos negativos deste flagelo.

A par da dança e da alegria de todos aqueles que nela estiveram envolvidos, temos as fantásticas paisagens da nossa terra, Santa Marta de Penaguião, situada no coração do Douro, com a Serra do Marão como pano de fundo.

Vídeo: https://www.facebook.com/watch/?v=305718144264292