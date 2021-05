Santa Marta entrega vouchers a profissionais da linha da frente do combate à pandemia

A autarquia de Santa Marta de Penaguião entregou, no dia 7 de maio, mais um conjunto de vouchers aos profissionais que estiveram na linha da frente no combate à pandemia.

Bombeiros Voluntários (Fontes), Profissionais das IPSS’s (Fundação Luís Vicente e Fundação Dr. Carneiro Mesquita), Pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas e GNR receberam os seus vouchers no valor de 20€ para descontar em compras no comércio local.

Os vouchers foram distribuídos de acordo com as listagens facultadas pelas instituições representando assim uma forma de reconhecer o trabalho dos referidos profissionais e de incentivar a economia local.