Santa Marta de Penaguião: inauguração de exposições de artistas locais

Foram inauguradas, no auditório municipal, duas exposições de pintura de artistas de Santa Marta de Penaguião.

Patrícia Fonseca e Gorgi Batista aceitaram o convite da autarquia municipal e apresentaram ao público as suas obras de pintura.

A exposição de Patrícia Fonseca é composta por 17 telas que vão desde o pequeno ao grande formato, trabalhos tipicamente caracterizados pelo uso intensivo da cor e a predominância do uso de óleo sobre tela. A mostra não tem uma temática concreta, contudo a pintora defende que as suas obras “refletem o seu universo, uma visão intima dos seus múltiplos mundos, que contam histórias passadas, memórias vívidas e desejos futuros. Com uma exploração intensa do autorretrato, Patrícia, é, maioritariamente, a protagonista das suas obras”.

A exposição de Gorgi Batista é composta por 24 telas caracterizadas pela pintura a óleo sobre tela e sobre madeira na qual o pintor pretende “mostrar o que de mais belo há no Douro Património Mundial. A pintura é a forma e a motivação para descrever o que me vai na alma, tendo em conta os aspetos históricos, literários e o imaginário desta paisagem única a nível mundial”.

Na sua intervenção na sessão de abertura, o Presidente da Câmara enalteceu o trabalho desenvolvido pelos artistas, agradecendo a sua partilha agora patente na galeria do auditório municipal.

As exposições encontram-se abertas ao público até ao dia 3 de julho.