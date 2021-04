26 empresários do Concelho de Santa Marta de Penaguião receberam no dia de ontem, 8 de abril, os apoios financeiros referentes ao Programa Extraordinário de Apoio e Incentivo ao Comércio Local.

Num total de 13.430,90 €, a autarquia penaguiense apoiou os primeiros empresários concelhios que submeterem as suas candidaturas ao referido programa e que reuniram os critérios para a respetiva atribuição.

Desde o apoio com o valor correspondente a dois meses de renda, um mês de TSU, bem como o valor equivalente a taxas anuais de água, saneamento e resíduos sólidos, entre outros, são várias as ajudas disponibilizadas pela autarquia para tentar minimizar o impacto da pandemia na economia local. “Para um município como o nosso, as ajudas disponibilizadas correspondem a mais de 3% do nosso orçamento, sendo que importa referir que comparado a outros grandes municípios estamos muito acima da média”, afirmou o Presidente da Câmara.

O edil salientou ainda que Santa Marta de Penaguião deve ser o primeiro município a proceder à entrega de apoios ao comércio local de forma direta, sem intermediários de associações e/ou vouchers.

Aquando da entrega, o autarca Dr. Luís Machado, frisou ainda o investimento já efetuado desde o início da pandemia, nomeadamente no que respeita à disponibilização gratuita de EPI´s a todo o comércio, e que o mesmo, para além deste apoio financeiro, se irá manter até já não ser mais necessário. Pediu a todos os presentes responsabilidade e cumprimento máximo de todas as regras de segurança para evitar que o concelho e consequentemente todos os penaguienses, sejam obrigados a confinar novamente. “Seria péssimo para todos, vamos continuar a ser responsáveis como fomos até agora”.

Informa-se todos os interessados que as candidaturas aos apoios financeiros no âmbito deste programa decorrem até ao dia 3 de maio, através da submissão em requerimento próprio.