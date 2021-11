Santa Marta de Penaguião na Fairways 2021 – IV Fórum Del Camino de Santiago

A convite do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Santa Marta de Penaguião está presente na Fairway 2021 – IV Fórum Del Camino de Santiago – que tem por objetivo ser o ponto de encontro e convergência de reflexões, para as melhores iniciativas para o Caminho de Santiago de Compostela.

Relembra-se que Santa Marta de Penaguião possui um troço de 18 kms, tem um Albergue para os peregrinos em Bertelo (Freguesia da Cumieira) que está a ser alvo de uma nova sinalética.

Fonte: Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião