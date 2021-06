Santa Marta de Penaguião: piscinas municipais exteriores reabrem ao público

Reabrem no dia 8 de julho ao público as piscinas municipais exteriores de Santa Marta de Penaguião que permanecerão abertas até ao dia 15 de setembro, de segunda a domingo, das 10h00 às 19h00, caso não haja nenhum retrocesso no controle da pandemia COVID-19.

O complexo exterior estará limitado a uma lotação máxima de 90 utentes e, à semelhança do ano passado, terão de ser cumpridas todas as regras impostas pela DGS, sendo obrigatório o uso de máscara dentro do complexo desportivo, a desinfeção das mãos e o distanciamento social.