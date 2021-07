Santa Marta de Penaguião: Plano Municipal de Juventude – JovInD’Ouro

O Município de Santa Marta de Penaguião lançou o desafio aos alunos e docentes de Educação Visual do 8º e do 9º ano do Agrupamento de Escolas do concelho para a criação do logotipo JovInD’Ouro.

Após fantásticas propostas, ao qual se agradece desde já o empenho de todos os participantes, foram selecionados 5 desenhos que se encontram agora a serem trabalhados em conjunto.

Deste trabalho de equipa sairá o logotipo final do Plano Municipal de Juventude – JovInD’Ouro.De referir que o trabalho está a ser desenvolvido com a participação dos 5 autores/alunos, com o apoio do Agrupamento de Escolas e do Professor João Ramos, que assume que “há um maior empenho ao desafio colocado, que advirá de algum orgulho pela responsabilidade que têm em criar um logotipo que faça jus à juventude de Santa Marta de Penaguião”.