Santa Marta de Penaguião promove campanha de sensibilização para adoção animal junto das crianças

O Município de Santa Marta de Penaguião em colaboração com o Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte levou a cabo, esta semana, o início de uma campanha de sensibilização e promoção de adoção animal junto dos alunos do pré-escolar e turmas do 1º ciclo do Centro Escolar de Santa Marta de Penaguião.

A campanha, que irá percorrer os restantes concelhos do Vale do Douro Norte, arrancou em Santa Marta de Penaguião e pretende sensibilizar os mais pequenos não só para a necessidade de cuidar bem do seu animal de companhia, mas também para a importância de não o abandonar.

As crianças assistiram a um vídeo de demonstração de todo o processo realizado pelo CRO para a recolha, tratamento e adoção dos animais, tiveram uma conversa com a Drª Maria João, médica veterinária, na qual foram abordados os principais cuidados a ter para o bem-estar animal e, para além disso, puderam deliciar-se com a companhia do pequeno patudo que os visitou.

Fotografia de arquivo.

Fonte: CMSMP