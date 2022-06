Santa Marta de Penaguião realizou o seu passeio sénior

O Município de Santa Marta de Penaguião organizou na quarta-feira, dia 15 de junho, mais uma edição do Passeio Sénior depois deste tempo de ausência por causa da Covid-19.

Esta ação que já é uma tradição no concelho penaguiense é destinada a toda a população com 60 ou mais anos de idade.

O Passeio Sénior de 2022 fica marcado pela alegria sentida pelos 750 idosos que puderam sair da sua rotina diária e desfrutar do reencontro entre amigos e vizinhos.

Num clima de boa disposição, os idosos rumaram até Santuário de Nossa Senhora do Sameiro onde puderam tomar um pequeno-almoço em convívio e, chegada à hora do almoço, viajaram até Vila Praia de Âncora para desfrutar do almoço ofertado pelo Município penaguiense na Quinta do Cruzeiro onde não faltaram a animação e o divertimento. O passeio continuou com uma ida até à praia da Apúlia para terminar o dia com um pé de dança à beira mar e onde, mais uma vez, ficou demonstrada a jovialidade da camada mais madura de Santa Marta de Penaguião.

O agrado pelos momentos proporcionados e pela viagem promovida pela autarquia foi notória ao longo de todo o passeio relembrando os tempos pré-covid.

A autarquia de Santa Marta de Penaguião deixa um agradecimento especial às Juntas de Freguesia na pessoa dos seus presidentes e restante executivo, Corporações de Bombeiros, enfermeiros e motoristas, bem como à Câmara Municipal de Esposende e à Junta de Freguesia de União das freguesias de Apúlia e Fão pela colaboração prestada no Passeio Sénior 2022.