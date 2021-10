Santa Marta de Penaguião recebe assinatura da Carta de Compromisso “Ecoescovinha no ACeS Douro 1”

Foi assinada, no passado dia 8 de outubro, a carta de compromisso entre o ACeS Marão e Douro Norte, o Município de Santa Marta de Penaguião, o Agrupamento de Escolas e as IPSS do concelho relativa ao Projeto Multidisciplinar de Intervenção Comunitária: “Ecoescovinha no ACeS Douro 1”

Este projeto de âmbito nacional é da gestão da Dra. Lídia Veludo (Higienista Oral) e tem como parceiros institucionais a EspecialDente, a SPEMD (Sociedade de Estomatologia e Medicina Dentária), a Quercus (ONG ambiental), a DGS (SOBE+) e a Extruplás (empresa recicladora).

Trata-se de um projeto enquadrado no âmbito da saúde e ambiente, dirigido essencialmente às crianças do ensino pré-escolar e 1º ciclo, sendo de salientar que os objetivos deste projeto são:

– Sensibilizar para adoção de hábitos regulares e corretos de escovagem

– Promover a troca regular da escova de dentes

– Valorizar a escova de dentes como um resíduo reciclável

– Reconhecer a necessidade de recolher seletivamente as escovas de dentes para a sua posterior reciclagem

– Dar uma nova vida à escova de dentes enquanto não existem outras soluções.

Em Santa Marta de Penaguião será dinamizado nas escolas da rede pública e nas IPSS , em parceria com a Unidade de Saúde Pública do ACeS Marão e Douro Norte e o Município de Santa Marta de Penaguião.

A ACeS Marão e Douro Norte espera que este projeto contribua para um maior número de crianças/jovens com bocas mais saudáveis ajudando também a preservar a saúde do planeta.