Santa Marta de Penaguião recebeu o V Encontro de Tunas Rurais do Marão e do Alvão

O palco do auditório municipal penaguiense recebeu, no dia 12 de fevereiro, o “Toque” que contou com a presença e atuação das tunas rurais do Marão e do Alvão.

O evento que marcou mais um passo para a Inventariação das Tunas a Património Imaterial contou com a presença da Diretora da Direção Regional de Cultura do Norte, Laura Castro, que demonstrou a sua total colaboração neste processo de grande importância para a Cultura Nacional. Esta última, enalteceu ainda a vontade e dedicação dos municípios e parceiros envolvidos na preservação das nossas tradições.

O final da tarde ficou marcado pela assinatura da carta de compromissos por parte dos Municípios de Santa Marta de Penaguião, Vila Real e Amarante e dos representantes das Tunas Rurais de Ansiães, Bisalhães, Campeã, Carvalhais e Soutelo. De salientar que neste processo de Inventariação, o Arquivo de Memórias tem sido um forte impulsionador, representado neste evento pela Dra. Helena Gil. e pelo Dr. Salustiano Lopes, a quem o município deixa deste já os seus mais sinceros agradecimentos.

De relembrar que o 1º “Toque” teve lugar em Santa Marta de Penaguião, no ano de 2016, e que desde então tudo se tem feito para que o sucesso desta Inventariação seja uma realidade.