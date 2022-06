São João celebrado na Granja

Retomando a tradição de celebrar os Santos Populares, realizou-se na passada sexta-feira, dia 24 de junho, na antiga Escola Primária da Granja, o arraial de São João, organizado pela Junta de Freguesia de Boticas e Granja.

Como é habitual neste tipo de festejos, não faltaram as sardinhas e fêveras assadas acompanhadas com pão centeio e vinho.

A iniciativa contou com a presença do Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, dos Vereadores Guilherme Pires  e Hélio Martins, de elementos da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, nomeadamente o Presidente José Manuel Pereira.

Além da boa comida, o final de tarde foi animado com uma marcha popular ao som das concertinas.

GC CM de Boticas